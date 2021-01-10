Мэр Рязани высказалась о проблеме пробок и парковок

Глава администрации Елена Сорокина прокомментировала пункты книги Варламова и Каца «100 советов мэру» о личном транспорте и парковках.

Глава администрации Елена Сорокина прокомментировала пункты книги Варламова и Каца «100 советов мэру» о личном транспорте и парковках. Пост опубликован на личной странице главы города «ВКонтакте».

По словам Сорокиной, авторы призывают бороться не с пробками, а с обилием машин. В качестве мотивации отказа от личного автомобиля они называют платную парковку и проезд, парковку в разные дни машин с четными и нечетными номерами, запрет проезда. Урабнисты выступают за сужение проезжей части и развитие общественного транспорта.

«В любом крупном городе, и наша Рязань не исключение, всегда остро стоит проблема парковок. Авторы уверяют, что если город сделает бесплатные парковки для всех желающих, это приведет к коллапсу — дороги не выдержат наплыв всех желающих встать на бесплатное место. Спрос на бесплатные парковки невозможно удовлетворить. Решать проблему парковок нужно через уменьшение спроса. А сделать это можно только одним способом — финансовым», — пояснила градоначальница.

Урбанисты считают, что платить за строительство и обслуживание должны те, кто пользуется этим ресурсом. Практику передачи на баланс города парковок у жилых домов и бизнес-центров они называют воровством из городского бюджета, отметила Сорокина. Также она пересказала типовые ошибки, по мнению авторов книги, при проектировании и организации дорожного движения: расширение дороги и добавление полос, которые не избавляют от заторов, улицы с односторонним движением, которые поощряют маятниковую миграцию.

«Вред для общественного транспорта из-за односторонних улиц можно снизить, сделав для него выделенную встречную полосу. Наши улицы Новая и частично Маяковского — не так ли?» — написала глава города. Также плохим решением авторы называют закрытие левых поворотов, но у специалистов в Рязани иная точка зрения. Заключительную часть книги о городском дизайне и «теории разбитых окон» Сорокина прокомментировала так:

«Мы в Рязани, конечно, знакомы с этой теорией и стараемся оперативно устранять последствия вандализма (к сожалению, они нередки), стихийные свалки, надписи на стенах и т. д. — написала Сорокина. — Получается не всегда и не везде, но мы не опускаем руки. К счастью, в Рязани уже сформировалось общественное мнение, что парковка на газоне, объявление на столбе, изуродованная остановка, порча лавочек — это плохо».

Напомним, ранее мэр Елена Сорокина предложила жителям города обсудить идеи из книги известных блогеров и урбанистов Ильи Варламова и Ильи Каца «100 советов мэру». Книгу градоначальница получила по почте.