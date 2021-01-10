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МЧС предупредило рязанцев об отложении мокрого снега
МЧС предупредило рязанцев об отложении мокрого снега.

В региональном ГУ МЧС предупредили, что ночью и утром 10 января на территории Рязанской области местами наблюдается отложение мокрого снега.

«Соблюдайте простые правила безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем — это опасно и может стать причиной пожара», — говорится в сообщении.

Автовладельцев просят быть предельно внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим.