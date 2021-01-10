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Двоих пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью перевезли в Волгоград
Двоих пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью перевезли в больницу Волгограда. У мужчин диагностированы многочисленные травы и переломы.

Двоих мужчин, пострадавших в аварии с автобусом в Скопинском районе, перевезли в Волгоград. У пациентов диагностированы многочисленные травы и переломы, сообщает 10 января V1.RU.

Оба находятся под наблюдением врачей больницы № 25.

Пострадавших доставили в Больничный комплекс в ночь на 8 января.

Пациенты — 49-летний житель города Волжского и 31-летний житель Волгограда. Как рассказали медики, у первого пациента множественные переломы ребер. У второго — множественные травмы. Решение о переводе из ЦРБ Скопинского района приняли после того, как состояние обоих стабилизировалось.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, 10-летний мальчик потерял обе ноги и руку.