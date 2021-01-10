Дороги Рязани чистят от снега более 40 машин

В воскресенье более 40 единиц спецтехники убирают рязанские улицы после вчерашнего снегопада. Работы проходили всю ночь во всех районах города, особое внимание уделили подходам к остановкам.

Более 40 единиц спецтехники вышли на уборку рязанских улиц после снегопада. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщается на сайте мэрии.

Работы проходили всю ночь во всех районах города, особое внимание уделили подходам к остановкам. К уборке также привлекли подрядные организации.

Уборка и посыпка улиц происходит круглосуточно. С утра на дороги вышли более 50 человек и более 40 единиц техники.

Как отмечают в Дирекции благоустройства, в случае изменения погодных условий их количество увеличат.

Напомним, что на территории Рязанской области 10 января местами наблюдается отложение мокрого снега.