Оперштаб назвал возраст умерших от коронавируса рязанцев

В ноябре скончались 44-летний мужчина и 80-летняя женщина. В декабре умерла 81-летняя женщина. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 18 296 случаев заражения.

В пятницу, 1 января, стало известно о трех умерших рязанцах, у которых был подтвержден коронавирус. Региональный оперштаб назвал их возраст.

В ноябре скончались 44-летний мужчина и 80-летняя женщина. В декабре умерла 81-летняя женщина.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 18 296 случаев заражения.