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Видео: в Сасовском районе сгорел дом
Пожар начался около полуночи. Пожарные приехали спустя примерно два часа, поскольку в селе нет асфальтированной дороги.

В ночь на пятницу, 1 января, в селе Липовка Сасовского района сгорел жилой дом. Об этом РЗН. инфо рассказал юрист правозащитного общества «Мемориал» Петр Иванов.

По его словам, пожар начался около полуночи. Примерно в 00:20 в дом к собеседнику РЗН. инфо постучали соседи с криком: «Пожар! Горит Сашкин дом».

Горел дом одного из местных жителей — Александра Задорова. Мужчину знали все сельчане.

«Дом уже полыхал, его было не спасти. Мы пытались спасти соседние постройки», — рассказал Петр Иванов.

Он добавил, что пожарные приехали спустя примерно два часа, поскольку в селе нет асфальтированной дороги.

«Соседние дома спасли. Из соседнего дома таскали воду. Набирали воду в луже, заливали. Вся деревня сбежалась, чтобы помочь», — отметил собеседник.

Он добавил, что приехавшим на место пожарным уже было буквально нечего тушить.

На момент возгорания в доме никого не было. Однако там остались все деньги, документы, сбережения хозяина, а также вещи его мамы, бабушки, сестры и годовалого ребенка, приехавших к мужчине в гости на праздники. Хозяина и его семью приютили односельчане.

Петр Иванов попросил неравнодушных помочь погорельцу.

«Сейчас нужны деньги, чтобы Саша и члены его семьи смогли купить одежду и предметы первой необходимости. Мне хотелось бы верить в то, что получится собрать сумму, достаточную для того чтобы начать строить дом (у него золотые руки, так что нужно только купить материал)», — отметил собеседник.

«Вся его жизнь связана с деревней. Весной тут можно переплавляться только на лодке, дороги нет. Он всем привозит продукты, помогает старикам. Быт деревни держится на нем», — рассказал Иванов о хозяине дома.

Перевод можно сделать на карту Сбербанка, она привязана к номеру телефона +7 (920) 633-38-09 (Александр Сергеевич З.).