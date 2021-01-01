\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 01
Сбт, 02
Вск, 03
-2°
ЦБ USD 73.88 0 01/01
ЦБ EUR 90.79 0.11 01/01
Нал. USD 73.9 / 77.1 00:24
Нал. EUR 91.2 / 91.79 14:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Как ездить на такси с комфортом и экономить? DiDi предлагает решение
С конца ноября 2020 года для жителей и гостей Рязани ст...
30 декабря 2020 15:58
4 948
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов со стороны СМИ...
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов...
29 декабря 2020 20:10
6 474
Горячая война рязанской мэрии за прибыль Ново-Рязанской ТЭЦ. Энергетик...
21 декабря первые лица мэрии впервые за несколько лет с...
29 декабря 2020 14:48
4
7 580
Наследие «Новогодней столицы». Как Рязань украсили к 2021 году
Журналист РЗН. инфо прогулялся по областному центру и п...
29 декабря 2020 12:08
2
7 902
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Варламов попросил рязанцев наградить Грекова «народной любовью»
17 декабря вице-губернатор стал одним из главных персонажей пресс конференции президента. Александра Безукладова, представившаяся директором регионального выпуска МК, попросила главу государства присвоить Игорю Грекову звание Героя России.

Блогер Илья Варламов опубликовал новогоднее обращение, в котором упомянул Рязань. Ролик он выложил на своем сайте.

Варламов попросил наградить вице-губернатора Игоря Грекова народной любовью.

«Рязань, наградите, пожалуйста, Игоря Грекова настоящей народной любовью. А то он грустит и посылает журналисток к Путину», — сказал Варламов.

Напомним, 17 декабря вице-губернатор стал одним из главных персонажей пресс конференции президента. Александра Безукладова, представившаяся директором регионального выпуска МК, попросила главу государства присвоить Игорю Грекову звание Героя России.