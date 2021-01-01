Варламов попросил рязанцев наградить Грекова «народной любовью»

17 декабря вице-губернатор стал одним из главных персонажей пресс конференции президента. Александра Безукладова, представившаяся директором регионального выпуска МК, попросила главу государства присвоить Игорю Грекову звание Героя России.

Блогер Илья Варламов опубликовал новогоднее обращение, в котором упомянул Рязань. Ролик он выложил на своем сайте .

Варламов попросил наградить вице-губернатора Игоря Грекова народной любовью.

«Рязань, наградите, пожалуйста, Игоря Грекова настоящей народной любовью. А то он грустит и посылает журналисток к Путину», — сказал Варламов.

Напомним, 17 декабря вице-губернатор стал одним из главных персонажей пресс конференции президента. Александра Безукладова, представившаяся директором регионального выпуска МК, попросила главу государства присвоить Игорю Грекову звание Героя России.