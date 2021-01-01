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В Рязани потерялся ребенок
Мальчик пропал, пока взрослые готовились к встрече нового года. Он играл во дворе и пропал.

В Рязани потерялся 8-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В четверг, 31 декабря, около 14:00 в полицию поступило заявление от родителей 8-летнего мальчика, который вышел погулять во двор с друзьями и не вернулся. Сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани выехали на место.

Выяснилось, что ребенок пропал, пока взрослые готовились к встрече Нового года. Мальчик играл во дворе и в какой-то момент «пропал из поля зрения».

Полиция опросила соседей и родителей детей, с которыми играл ребенок. Оказалось, что мальчик ушел с приятелем из двора. Правоохранители разделились с отцом пропавшего на группы, обошли ближайшие дворы, проверили торговые точки и общественные места района.

Ребенка нашли.

«Оказалось, что мальчик пошел в гости к своему 8-летнему другу поиграть в новую приставку, которую последнему принес Дед Мороз, увлекся и не заметил, как пролетело время», — рассказали в полиции.