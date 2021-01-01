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В России вырастут МРОТ и прожиточный минимум
Ранее Минтруда предложило рассчитывать показатели по новому порядку: отношение минимального размера оплаты труда к медианной зарплате должно составлять 42%, прожиточного минимума к медианному среднедушевому доходу за предыдущий год — 44,2%.

С 1 января 2021 года в России вырастут МРОТ и прожиточный минимум. Об этом передает РИА Новости.

С 1 января в России МРОТ составит 12 792 рубля в месяц, прожиточный минимум — 11 653 рубля.

Ранее Минтруда предложило рассчитывать показатели по новому порядку: отношение минимального размера оплаты труда к медианной зарплате должно составлять 42%, прожиточного минимума к медианному среднедушевому доходу за предыдущий год — 44,2%.

МРОТ также не может снижаться при снижении размера медианной зарплаты.

Величина МРОТ и прожиточного минимума должна быть поддержана профсоюзами и работодателями.

Как заявили в министерстве, это улучшит положение россиян, поскольку рост прожиточного минимума и МРОТ будет превышать инфляцию, а также позволит исправить ситуацию в 60 регионах, занижающих прожиточный минимум. Кроме того, в Минтруде заявили, что это приведет к росту пенсий.