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В России повысили акцизы на автомобили, бензин и дизтопливо
Ставки акцизов на легковые машины с двигателем 90-150 лошадиных сил (л.с.) вырастут с 49 до 51 рубля за 1 л.с., 150-200 л.с. — с 472 до 491 рубля, 200-300 л.с. — c 773 до 804 рублей, 300-400 л.с. — с 1 317 до 1 370 рублей, 400-500 л.с. — c 1 363 до 1 418 рублей, свыше 500 л.с. — 1408 до 1 464 рублей.

С 1 января в России на 4% планово повысили ставки акцизов на легковые автомобили, а также бензины, дизельное топливо и моторные масла. Об этом передает ТАСС.

Ставки акцизов на легковые машины с двигателем 90-150 лошадиных сил (л.с.) вырастут с 49 до 51 рубля за 1 л.с., 150-200 л.с. — с 472 до 491 рубля, 200-300 л.с. — c 773 до 804 рублей, 300-400 л.с. — с 1 317 до 1 370 рублей, 400-500 л.с. — c 1 363 до 1 418 рублей, свыше 500 л.с. — 1408 до 1 464 рублей.

Стоимость дизтоплива и моторных масел повысится до 13 624 рублей за тонну для бензинов ниже 5 класса, до 13 262 рублей за тонну для бензина 5 класса, до 9 188 за тонну для дизельного топлива, до 5 841 рубля за тонну для моторных масел.

Отмечается, что средства от взимания акцизов на моторное топливо и масла направляются на дорожное строительство, в том числе на строительство мостов и путепроводов. Ожидается, что поступления в 2021 году составят более 0,8 трлн рублей.