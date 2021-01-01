Ученые удивились влиянию COVID-19 на мозг

Специалисты во время исследования влияния коронавируса на мозг выявили признаки повреждений, которые говорят об истончении и протекании кровеносных сосудов. Тем не менее специалисты не увидели признаки вируса в образцах тканей, из-за чего можно предположить, что повреждения не были вызваны прямой вирусной атакой на мозг.

Ученые из Национального института здравоохранения рассказали о влиянии COVID-19 на мозг. Результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine .

Специалисты во время исследования влияния коронавируса на мозг выявили признаки повреждений, которые говорят об истончении и протекании кровеносных сосудов. Тем не менее специалисты не увидели признаки вируса в образцах тканей, из-за чего можно предположить, что повреждения не были вызваны прямой вирусной атакой на мозг.

В сообщении отметили, что мозг зараженных коронавирусом пациентов может быть восприимчив к повреждению микрососудов.

По словам врачей, это может быть вызвано воспалительной реакцией организма на вирус.

Специалисты проанализировали данные разных пациентов: в возрасте от 5 до 73 лет, с разными факторами риска. Сканирование показало, что в мозге у заболевших есть яркие пятна, сигнализирующие о воспалении, а также темные пятна, которые говорят о кровотечении.

Врачи пояснили, что подобные повреждения обычно связаны с инсультами и нейровоспалительными заболеваниями

Отмечается, что в образцах ткани мозга не нашли признаков инфекции.

Исследователи пояснили, что найденные повреждения могли не быть вызваны не коронавирусом, непосредственно заражающим мозг.