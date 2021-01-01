Рязанцев предупредили о рейдах по соблюдению масочного режима
В пятницу, 1 января, с шестью рязанцами, нарушившими режим, провели разъяснительные беседы. Протоколы об административном правонарушении не составлялись.
В Рязани продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. Об этом сообщил сайт мэрии.
В пятницу, 1 января, с шестью рязанцами, нарушившими режим, провели разъяснительные беседы. Протоколы об административном правонарушении не составлялись.
Рейды прошли на остановках общественного транспорта «Театр Драмы» и РВЦ «Ока».