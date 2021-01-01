Опустевшая Рязань. Фоторепортаж первого дня 2021 года

Утром первого января 2021 года Рязань опустела: на обычно загруженных улицах нет автомобилей, в излюбленных местах для прогулок нет людей, свободны парковки у ТРЦ в деловом центре, остановки общественного транспорта. Некоторые рязанцы неспешно шли по улицам, вероятно только возвращаясь домой после встречи 2021-го.

2020 год внес в жизнь свои коррективы. Новогодняя ночь в этом году стала для рязанцев не похожей на остальные: в городе и области запрещены массовые мероприятия.

Утром первого января 2021 года Рязань опустела: на обычно загруженных улицах нет автомобилей, в излюбленных местах для прогулок нет людей, свободны парковки у ТРЦ в деловом центре, остановки общественного транспорта. Еще не работают магазины, торговые центры, закрыто большинство заведений общественного питания.

На улице Почтовой, которая в предыдущие годы утром первого января только просыпалась от ночных гуляний, не оказалось почти никого кроме сотрудников благоустройства города.

Некоторые рязанцы неспешно шли по улицам, вероятно только возвращаясь домой после встречи 2021-го.

В этом году в городе не было новогоднего салюта, поэтому рязанцы, вероятно, решили устроить праздник самостоятельно и запустить праздничные фейерверки, «следы» которых можно заметить на некоторых улицах.

Публикуем фоторепортаж первого дня 2021 года в Рязани.