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Нарколог рассказал, как избавиться от похмелья утром после праздника
Специалист объяснил, что в первую очередь важно восполнить водный запас в организме. Для этого он посоветовал принять контрастный душ, чередуя холодную и горячую воду по пять секунд, пить минеральную воду, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания.

Нарколог Алексей Казанцев рассказал, как восстановить баланс и гармонию в организме после обильного принятия спиртного. Об этом он сообщил в беседе с Первым каналом, передает РИА Новости.

Специалист объяснил, что в первую очередь важно восполнить водный запас в организме. Для этого он посоветовал принять контрастный душ, чередуя холодную и горячую воду по пять секунд, пить минеральную воду, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания.

Нарколог порекомендовал утром после похмелья питаться продуктами с повышенным содержанием белка.

«Омлет, не пережаренный, с утра, и вам будет очень хорошо. Он полезен и тем, у кого проблемы с желудком», — подчеркнул Казанцев.

Он также посоветовал принимать витамины и препараты с содержанием калия, магния, на основе янтарной и лимонной кислоты.

Нарколог посоветовал отказаться от кофе и молока, особенно тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, специалист заявил, что стоит воздержаться от активных физических нагрузок. Вместо этого он порекомендовал неспешную прогулку на свежем воздухе.