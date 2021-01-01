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Мама лишившегося ног и руки мальчика поблагодарила рязанских врачей
Лечение ребенка проходит бесплатно на данный момент, но в дальнейшем мальчика ждет платная реабилитация. Мальчика ждет несколько протезирований.

Мама мальчика Владислава Синилкина, который лишился ног и руки в ДТП в Скопинском районе, поблагодарила рязанских врачей. Об этом она написала в своем Instagram.

«Хочу выразить огромную благодарность, которые приняли участие в спасении моего малыша. Рязанской реанимобильной бригаде, оказавшей первую помощь на месте аварии, врачам НИИ детской травматологии, которые отчаянно борются за его жизнь», — написала женщина.

Она отметила, что лечение проходит бесплатно на данный момент, но в дальнейшем мальчика ждет платная реабилитация.

«Владюшка находится в стадии активного роста и нас ждет не одно протезирование в соответствии с возрастными изменениями. Нам снова нужно учиться жить и ходить заново», — добавила мать пострадавшего.

Она поблагодарила всех за помощь. Женщина добавила, что деньги, сбор которых объявили ранее, пойдут на реабилитацию.

Данные счета по ссылке.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей (список пострадавших можно посмотреть здесь, погибших — тут).

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.