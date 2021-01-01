Мама лишившегося ног и руки мальчика поблагодарила рязанских врачей

Лечение ребенка проходит бесплатно на данный момент, но в дальнейшем мальчика ждет платная реабилитация. Мальчика ждет несколько протезирований.

Мама мальчика Владислава Синилкина, который лишился ног и руки в ДТП в Скопинском районе, поблагодарила рязанских врачей. Об этом она написала в своем Instagram.

«Хочу выразить огромную благодарность, которые приняли участие в спасении моего малыша. Рязанской реанимобильной бригаде, оказавшей первую помощь на месте аварии, врачам НИИ детской травматологии, которые отчаянно борются за его жизнь», — написала женщина.

Она отметила, что лечение проходит бесплатно на данный момент, но в дальнейшем мальчика ждет платная реабилитация.

«Владюшка находится в стадии активного роста и нас ждет не одно протезирование в соответствии с возрастными изменениями. Нам снова нужно учиться жить и ходить заново», — добавила мать пострадавшего.

Она поблагодарила всех за помощь. Женщина добавила, что деньги, сбор которых объявили ранее, пойдут на реабилитацию.

Данные счета по ссылке .

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей (список пострадавших можно посмотреть здесь, погибших — тут).

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.