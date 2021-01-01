Депутаты гордумы передали запеченных гусей рязанским врачам, дежурящим в новогоднюю ночь

Председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской гордумы, депутат по округу №16 Сергей Дейнего передал праздничное блюдо коллективу больницы №5. Зампредседателя комитета по бюджету и налоговой политике РГД Елена Волкова поздравила коллективы «Рязанского дома ребенка» и больницы скорой медицинской помощи и передала им запеченных гусей.

В четверг, 31 декабря, депутаты Рязанской гордумы передали запеченных с яблоками гусей врачам, которые будут встречать Новый год на рабочем месте, дежуря в городских больницах.

Глава гордумы Юлия Рокотянская отвезла угощения коллективам ОКБ имени Н.А. Семашко и кожно-венерологического диспансера.

«По долгу службы вы будете встречать Новый год на рабочем месте: всю ночь дежурить, спасать чьи-то жизни, поддерживать и лечить пациентов. Врачи и медсестры отдают больным все свое время, иногда им некогда даже нормально поесть. Хочется, чтобы каждый ощутил в эту новогоднюю ночь хоть немного заботы, почувствовал праздничную атмосферу. Вы должны знать, что вы не одни. Рязанцы вместе с вами! Спасибо вам, дорогие медицинские работники! Желаю всем легкого и спокойного дежурства. И пусть в наступающем году у вас будет как можно меньше работы», — сказала Юлия Рокотянская.

Председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской гордумы, депутат по округу №16 Сергей Дейнего передал праздничное блюдо коллективу больницы №5.

Зампредседателя комитета по бюджету и налоговой политике РГД Елена Волкова поздравила коллективы «Рязанского дома ребенка» и больницы скорой медицинской помощи и передала им запеченных гусей.

Заместитель председателя комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской думы, депутат по округу № 18 Роза Ризатдинова вручила подарки к новогоднему столу коллектив санатория памяти В.И. Ленина в Солотче.

В рамках новогодней акции в учреждения здравоохранения Рязани передали 33 запеченных гуся.