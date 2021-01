Куда пойти в новогодние каникулы? Афиша РЗН. инфо на 1-2 января

В дни новогодних каникул мы будем знакомить наших читателей с наиболее интересными культурными событиями, которые пройдут в эти дни в нашем городе. В сегодняшнем обзоре мы расскажем о том, что ждет рязанцев в первые дни 2021 года — 1 и 2 января.

1 и 2 января в театре кукол зрители увидят сказку «Новогодние приключения Риты, Ёлки и Снежка». 2 января в Рязанском театре драмы состоится премьера новогодней комедии «Вызывающий Новый год». Веселый новогодний спектакль для взрослых представит и Театр Юного Зрителя — фантастическую комедию Андрея Курейчика «Исполнитель желаний». Клуб Old Tattoo Bar приглашает 2 января на концерт «Старые песни о главном» с участием рязанских групп Esenin Street и Antwort. Flight Cafe в клубе Fabrika приглашает 2 января на легкую концертную программу от музыкального дуэта Tea For Two — певицы Вероники Кокоревой и гитариста Ильи Путильцева.

