А что в кино? «Последний богатырь: Корень зла», «Охота на Санту» и другие новинки
Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».
Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
На экраны вышел приключенческий фильм Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Корень зла». Картина является продолжением фильма «Последний богатырь» и рассказывает о дальнейших похождениях Ивана Найденова и Василисы.
Следующая новинка — фантастический боевик «Охота на Санту» с Мэлом Гибсоном в главной роли, в котором обиженный мальчик пытается отомстить Санте и нанимает киллера, но и сам Санта оказывается не так то прост.
А главной мультипликационной премьерой станет анимационный фильм «Конь Юлий и большие скачки», продолжающий популярную франшизу «Три богатыря».
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».