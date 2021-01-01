В Рязанской области ожидается потепление
Ночью местами ожидается небольшой снег, днем мокрый снег, морось. Местами возможен гололед, налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица
В субботу, 2 января, в Рязанской области ожидается потепление. Об этом сообщила
Ночью местами ожидается небольшой снег, днем мокрый снег, морось.
Местами возможен гололед, налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -5, 0 градусов, днем -3, +2 градуса.