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В Рязанской области ожидается потепление
Ночью местами ожидается небольшой снег, днем мокрый снег, морось. Местами возможен гололед, налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица

В субботу, 2 января, в Рязанской области ожидается потепление. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ночью местами ожидается небольшой снег, днем мокрый снег, морось.

Местами возможен гололед, налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -5, 0 градусов, днем -3, +2 градуса.