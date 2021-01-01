В Рязанской области объявили метеопредупреждение

До конца суток 1 января, а также ночью и днем 2 января в Рязанской области ожидается ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, туман. Видимость на дорогах не превысит 200-500 метров.