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В Рязанской области объявили метеопредупреждение
До конца суток 1 января, а также ночью и днем 2 января в Рязанской области ожидается ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, туман. Видимость на дорогах не превысит 200-500 метров.

В Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

До конца суток 1 января, а также ночью и днем 2 января в Рязанской области ожидается ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, туман. Видимость на дорогах не превысит 200-500 метров.

Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова пожарных и спасателей 01, 101, 112, 8 (4912) 21-63-04.