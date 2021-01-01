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Скончались еще три рязанца с коронавирусом
Всего число заболевших в регионе достигло 18 296. За сутки скончались три человека, всего число летальных случаев достигло 162. Выздоровели 148 человек, всего вылечились 16 764.

В Рязанской области зафиксировали еще 138 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил федеральный оперштаб в пятницу, 1 января.

Всего число заболевших в регионе достигло 18 296. За сутки скончались три человека, всего число летальных случаев достигло 162. Выздоровели 148 человек, всего вылечились 16 764.

В России за сутки зарегистрировали 27 039 случаев коронавируса в 85 регионах. За сутки выписали 25 798 человек, за весь период — 2 580 138. За последние сутки умерли 536 человек, за весь период — 57 555.