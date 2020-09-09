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Видео: рязанцы просят властей не закрывать крытый скейт-парк
Организаторы отметили, что обращались в администрацию города по данному вопросу.

Рязанцы просят властей не закрывать крытый скейт-парк. Об этом рассказали организаторы скейт-парка в официальной группе.

Парк построили в 2018 году, он находится на территории развлекательного центра «Нити — Арена».

«Полторы недели назад руководство „Нити“ попросили разобрать парк и расторгнуть договор. Они также пригрозили выставить огромные счета, если мы не съедем по-хорошему», — говорится в сообщении.

Также в ролике говорится, что теперь парк вынуждены закрыть и «сотни детей останутся без тренировочной площадки».

«Переезжать нам некуда и средств тоже нет, поэтому парк может быть просто уничтожен. Мы обращались в администрацию города, но это не давало никаких результатов», — отметил рязанец.

Мужчина сообщил, что «просит содействия у города по данному вопросу».