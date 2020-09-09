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В Рязанской области мужчина напал на соседку с металлической трубой
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В Сараевком районе на женщину напал сосед с металлической трубой. Об этом пишет ИД «Пресса».

Пьяный 30-летний мужчина пришел в дом к соседям и требовал расчет за помощь, оказанную им ранее. Соседи пытались успокоить егор, но тот взял металлическую трубу и набросился с ней на женщину. Его остановил ее муж и их сосед. Женщине удалось убежать и вызвать полицию.

8 сентября в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 119 части 1 («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.