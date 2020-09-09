В Рязани снимут комедию о российских стендаперах

По сюжету в Рязани пройдут выступления юмористов.

В Рязани снимут несколько сцен комедии «СтендОпер». Об этом пишет портал «ПрофиСинема».

По сюжету героиня Светка Артюхова лишена чувства юмора. Она работает оперативником в подмосковном Протвино и получает задание поехать в тур стендаперов под видом администратора, чтобы раскрыть схему сбыта наркотиков. Главные роли в фильме сыграли Валентина Мазунина, Кирилл Нагиев, Зоя Бербер, Антон Жижин и Ренат Мухамбаев.

Основную часть картины сняли в Москве, но небольшая группа еще поедет в Рязань, Тамбов, Воронеж, Краснодар и Ростов-на-Дону. По сюжету в этих городах идут концерты стендап-коллектива, в который внедряется оперативник Артюхова.