В Рязани комиссия одобрила строительство многоэтажки на месте бывшего детсада

Старое здание снесли в конце 2019 года.

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру внести изменения в зонирование генплана в районе дома № 4А на улице Октябрьской. Соответствующее заключение опубликовали в среду, 9 сентября.

Участок по заявлению ОАО «Тяжпрессмаш» планируют отнести к зоне многоэтажного строительства. Застройщик намерен возвести двухподъездный восьмиэтажный дом с благоустройством прилегающей территории, организацией парковки и детской площадки. Ранее на участке располагались детсад, а затем ателье.

Старое здание снесли в конце 2019 года.

Напомним, проект обсуждали на публичных слушаниях.