В Москве началась вакцинация от коронавируса
Вакцинацию будут вводить в два этапа.
В среду, 9 сентября, в Москве началась вакцинация от коронавируса. Об этом передает
По ее словам, старт вакцинации позволит приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого.
«Первые участники исследования сегодня сделали прививку», — рассказала Ракова.
Она добавила, что ее будут вводить в два этапа. На первом этапе добровольца введут первый компонент вакцины, через 21 день — второй. По составу они отличаются активными веществами.
Жителей столицы пригласили принять участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19.