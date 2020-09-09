В Москве началась вакцинация от коронавируса

Вакцинацию будут вводить в два этапа.

В среду, 9 сентября, в Москве началась вакцинация от коронавируса. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, старт вакцинации позволит приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого.

«Первые участники исследования сегодня сделали прививку», — рассказала Ракова.

Она добавила, что ее будут вводить в два этапа. На первом этапе добровольца введут первый компонент вакцины, через 21 день — второй. По составу они отличаются активными веществами.

Жителей столицы пригласили принять участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19.