В Минздраве рассказали, когда начнется вакцинация от коронавируса в регионах

Ранее стало известно, что вакцинация от коронавируса началась в Москве.

Вакцинации групп риска от коронавируса в регионах начнется в ближайшее время. Об этом сообщили в Минздраве, передает РИА Новости .

В Минздраве отметили, что в регионах будет контролироваться состояние граждан из групп повышенного риска.

«Данные об их самочувствии также попадут в федеральную информационную систему», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вакцинация от коронавируса началась в Москве.