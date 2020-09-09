В Минздраве рассказали, когда начнется вакцинация от коронавируса в регионах
Ранее стало известно, что вакцинация от коронавируса началась в Москве.
Вакцинации групп риска от коронавируса в регионах начнется в ближайшее время. Об этом сообщили в Минздраве, передает
В Минздраве отметили, что в регионах будет контролироваться состояние граждан из групп повышенного риска.
«Данные об их самочувствии также попадут в федеральную информационную систему», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что вакцинация от коронавируса началась в Москве.