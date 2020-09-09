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В Лесопарке откроют новый пешеходный маршрут
На открытии проведут танцевальную зарядку и первый в городе плоггинг-забег по раздельному сбору мусора.

В субботу, 12 сентября, рязанцев пригласили на открытие пешеходного маршрута в Лесопарке. Об этом сообщили в горадминистрации.

Гости смогут поучаствовать в танцевальной зарядке и в первом в Рязани плоггинг-забеге по раздельному сбору мусора.

Маршрут откроют в 12:00 у центрального входа в Лесопарк. Первая пешеходная экскурсия начнется оттуда же в 12:30. Танцевальная зарядка пройдет в 12:30 около сцены, в 13:00 начнется плоггинг-забег, который закончится в 14 часов.

Финиш и награждение победителей проведут около Орехового озера.