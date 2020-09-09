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В Калуге разработали дизайн-код по оформлению фасадов и вывесок
Пока дизайн-код носит рекомендательный характер.

Во вторник, 7 сентября, на планерке в горуправе Калуги главный архитектор Алексей Комов представил концепцию дизайн-кода города. Это документ, в котором прописан свод правил и рекомендаций по оформлению фасадов, вывесок, рекламных и информационных конструкций, передает PRessa40.ru.

Пока дизайн-код носит рекомендательный характер. Но после того, как гордума примет новые правила благоустройства, он должен стать приложением к этим правилам.

Представленный документ весьма объемный, одно лишь визуальное приложение к рекомендациям по оформлению рекламных и информационных конструкций составляет 70 страниц. Алексей Комов пояснил, что все элементы, перемешиваясь между собой в разных комбинациях, создают ту самую неуловимую идентичность города, сохраняя при этом преемственность и обращаясь в будущее.