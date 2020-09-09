В четверг в Рязанской области потеплеет до +22 градусов
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями.
В четверг, 10 сентября, в Рязанской области потеплеет до +22 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем временами дождь.
Ветер западный, юго-западный, ночью 5-10 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +6, +11 градусов, днем +17, +22 градуса.