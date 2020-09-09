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Специалисты «Рязаньэнерго» проведут уроки электрограмотности в детсадах и школах
С началом нового учебного года специалисты активизировали информационную работу.

Энергетики «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» регулярно проводят внеклассные часы и тематические акции в образовательных учреждениях Рязанской области. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

С началом нового учебного года специалисты активизировали информационную работу по снижению риска получения электротравм детьми и подростками. Они распространяют листовки, публикуют в СМИ и соцсетях информацию об опасности тока и недопустимости проникновения на энергоустановки.

«Мы всегда готовы предоставить обучающие материалы, провести уроки электрограмотности или акции в школах и детских садах, организовать онлайн-занятия по безопасному обращению с электричеством для подрастающего поколения», — отметили в компании.

Энергетики призвали родителей, педагогов и воспитателей активно подключаться к профилактической деятельности и обращаться в «Рязаньэнерго» с заявками на проведение занятий по электробезопасности.

На занятиях детям демонстрируют экипировку энергетиков и фильм «Когда электричество бывает опасным», проводят лекцию или энерговикторину с раздачей тематических листовок и сувениров, на специальном роботе-тренажере показывают методы оказания первой помощи. Попробовать оживить тренировочного робота дети могут сами.

Подать заявку на организацию и проведение уроков электрограмотности можно по телефонам +7 (4912) 20-42-28, 20-44-28, а также на сайте «Россети Центр и Приволжье» в разделе «Потребителям. Основы электробезопасности». Здесь также размещены тематические аудио- и видеоролики, буклеты, плакаты, игры и другие обучающие материалы.

Дополнительную информацию о том, как правильно и безопасно обращаться с электричеством и уберечься от получения электротравм, можно получить и в группе «Электропатруль» «ВКонтакте».