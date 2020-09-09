Рязанских студентов пригласили на стажировку в Банк России

Заявки уже принимают, подать их можно до 25 октября.

Рязанских студентов пригласили на стажировку в Банк России. Заявки уже принимают, подать их можно до 25 октября.

В конкурсном отборе могут участвовать студенты магистратуры, а также последнего курса бакалавриата или специалитета.

Учащиеся, которые успешно прошли онлайн-тестирование и собеседование, с февраля 2021 года в течение 6 месяцев будут проходить практику в департаментах денежно-кредитной политики, информационной безопасности, подразделениях, отвечающих за надзор и регулирование, и других. Многие позиции рассчитаны на специалистов в сфере информационных технологий, математиков, аналитиков.