Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Ср, 09
16°
Чт, 10
13°
Пт, 11
15°
ЦБ USD 76.07 0.11 10/09
ЦБ EUR 89.57 -0.17 10/09
Нал. USD 75.8 / 77.73 13:53
Нал. EUR 89.3 / 89.7 12:43
Новости
Коронавирус
Публикации
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
4 475
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
7 сентября 09:34
3 729
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
3 сентября 18:47
10 475
Отвечает прокуратура. Можно ли отгородить во дворе место под личную па...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
3 сентября 16:17
15 369
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанских студентов пригласили на стажировку в Банк России
Заявки уже принимают, подать их можно до 25 октября.

Рязанских студентов пригласили на стажировку в Банк России. Заявки уже принимают, подать их можно до 25 октября.

В конкурсном отборе могут участвовать студенты магистратуры, а также последнего курса бакалавриата или специалитета.

Учащиеся, которые успешно прошли онлайн-тестирование и собеседование, с февраля 2021 года в течение 6 месяцев будут проходить практику в департаментах денежно-кредитной политики, информационной безопасности, подразделениях, отвечающих за надзор и регулирование, и других. Многие позиции рассчитаны на специалистов в сфере информационных технологий, математиков, аналитиков.