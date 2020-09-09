Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматизации и диспетчеризации
Реализация проекта началась в июне 2020 года.
МУП «РМПТС» — участник пилотного проекта по автоматизации и диспетчеризации центральных тепловых пунктов (ЦТП). Проект обеспечивает существенную экономию и целесообразное использование энергоресурсов, создает высокое качество коммунальных услуг и комфортные условия для потребителей, снижает расходы на эксплуатацию.
В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «РМПТС» — по адресам:
- Гагарина, 41;
- Кальная, 24;
- Связи, 2Д;
- Новоселов, 19.
Сейчас на объектах ведутся монтажные работы. Количество потребителей по этим объектам: 30 жилых домов, 5 детских садов, 1 школа.
Реализация проекта началась в июне 2020 года. Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».