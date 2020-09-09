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Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматизации и диспетчеризации
Реализация проекта началась в июне 2020 года.

МУП «РМПТС» — участник пилотного проекта по автоматизации и диспетчеризации центральных тепловых пунктов (ЦТП). Проект обеспечивает существенную экономию и целесообразное использование энергоресурсов, создает высокое качество коммунальных услуг и комфортные условия для потребителей, снижает расходы на эксплуатацию.

В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «РМПТС» — по адресам:

  • Гагарина, 41;
  • Кальная, 24;
  • Связи, 2Д;
  • Новоселов, 19.

Сейчас на объектах ведутся монтажные работы. Количество потребителей по этим объектам: 30 жилых домов, 5 детских садов, 1 школа.

Реализация проекта началась в июне 2020 года. Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».