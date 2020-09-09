Рязанские полицейские поймали 20-летнего мошенника из Москвы

20-летний мошенник разместил в интернете объявление о продаже автомобиля.

Рязанские полицейские задержали 20-летнего жителя Московской области, который обманул 55-летнего жителя Приволжска Ивановской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

20-летний мошенник разместил в интернете объявление о продаже автомобиля. Его заинтересовала цена, на фотографиях машина выглядела хорошо, и он решил купить ее. Покупатель связался с молодым человеком и предположил, что он был жителем Рязанской области, поскольку на сайте в контактных данные продавца был указан этот регион.

Молодой человек сообщил, что у него уже есть потенциальные покупатели. Мошенник отметил, что если мужчина переведет ему пять тысяч рублей, автомобиль покажут ему в первую очередь.

Покупатель перевел деньги, а злоумышленник перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию. Выяснилось, что злоумышленник иногда ездил в Рязанскую область и в один из таких визитов разместил в интернете объявление о продаже автомобиля.

После этого он украл деньги у покупателя.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.