Рязанские десантники испытают непахнущие носки с наночастицами

Носки испытают во время марша по пересеченной местности.

Рязанские десантники получат тестовую партию антибактериальных носков, которые сохраняют нейтральный запах. Об этом сообщает « РЕН ТВ ».

Белье с наночастицами разработала компания «Медь для жизни». Носки испытают во время марша по пересеченной местности. Предполагается, что одной группе военнослужащих выдадут обычное армейское белье, другая получит антибактериальное.

После марша медики сравнят соскоб со ступней десантников и выдадут нам официальное заключение.