Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Ср, 09
16°
Чт, 10
13°
Пт, 11
15°
ЦБ USD 76.07 0.11 10/09
ЦБ EUR 89.57 -0.17 10/09
Нал. USD 75.3 / 77.32 19:01
Нал. EUR 88.91 / 89.6 17:03
Новости
Коронавирус
Публикации
Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматиза...
В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «...
3 часа назад
428
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
4 887
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
7 сентября 09:34
4 106
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
3 сентября 18:47
10 842
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанская область получила более 350 миллионов на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет
На заседании облдумы депутаты внесли изменения в бюджет региона на текущий год.

В среду, 9 сентября, на заседании облдумы депутаты внесли изменения в бюджет региона на текущий год и плановый период 2021 и 2022 годов. Согласно корректировкам, доходная и расходная части увеличены на дополнительно поступившие целевые средства.

Председатель облдумы Аркадий Фомин сообщил, что регион получил серьезную помощь из федерального бюджета, которая предназначена для поддержки медицинских и социальных работников, семьей с детьми.

«Финансирование пойдет на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Такую меру поддержки семей предложил Владимир Путин. У нас ее получают более 8 тысяч семей. Сегодня на эти цели из федерального и областного бюджетов добавлено свыше 350 млн рублей», — пояснил он.

Из резервного фонда Правительства 437 млн выделили на стимулирующие выплаты сотрудникам медучреждений и 42 млн — соцработникам, которые оказывают помощь больным коронавирусом.

«На строительство нового корпуса психоневрологического интерната в Елатьме — проект, с которым регион заявился на федеральный уровень, — уже пришел первый транш в размере около 36 млн, — отметил Фомин. — Еще 165 млн предназначено для организации бесплатного горячего питания учеников младших классов. Их в регионе порядка 48 тысяч».

Предусмотрены также средства на осуществление выплат педагогам за классное руководство, безработным гражданам, на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, поддержку малого и среднего предпринимательства.