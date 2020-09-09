Рязанская область получила более 350 миллионов на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет

На заседании облдумы депутаты внесли изменения в бюджет региона на текущий год.

В среду, 9 сентября, на заседании облдумы депутаты внесли изменения в бюджет региона на текущий год и плановый период 2021 и 2022 годов. Согласно корректировкам, доходная и расходная части увеличены на дополнительно поступившие целевые средства.

Председатель облдумы Аркадий Фомин сообщил, что регион получил серьезную помощь из федерального бюджета, которая предназначена для поддержки медицинских и социальных работников, семьей с детьми.

«Финансирование пойдет на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Такую меру поддержки семей предложил Владимир Путин. У нас ее получают более 8 тысяч семей. Сегодня на эти цели из федерального и областного бюджетов добавлено свыше 350 млн рублей», — пояснил он.

Из резервного фонда Правительства 437 млн выделили на стимулирующие выплаты сотрудникам медучреждений и 42 млн — соцработникам, которые оказывают помощь больным коронавирусом.

«На строительство нового корпуса психоневрологического интерната в Елатьме — проект, с которым регион заявился на федеральный уровень, — уже пришел первый транш в размере около 36 млн, — отметил Фомин. — Еще 165 млн предназначено для организации бесплатного горячего питания учеников младших классов. Их в регионе порядка 48 тысяч».

Предусмотрены также средства на осуществление выплат педагогам за классное руководство, безработным гражданам, на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, поддержку малого и среднего предпринимательства.