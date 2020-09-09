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Рязанцы смогут получить товары из «Барса» через СберМаркет
Время доставки составит два часа.

Рязанцы смогут получить товары из торговой сети «Барс» через СберМаркет. Время доставки составит два часа.

Ранее жители региона могли делать заказы из METRO, «Ашана», «Ленты» и сети «Дочки-сыночки». Теперь им доступно несколько тысяч наименований товаров из «Барса», в том числе продукты, бытовая химия, косметика, товары для дома и другое.

Минимальная сумма заказа из любого магазина составляет 1000 рублей. Доставка в СберМаркете будет бесплатной до 30 сентября. Тем, кто оформлял последний заказ не позднее 15 дней назад, доставка обойдется в 1 рубль на заказы от 2000 рублей.*

Чтобы сделать заказ, нужно:

  • зайти на сайт или в приложение сервиса;
  • ввести адрес доставки;
  • выбрать доступный магазин;
  • отобрать товары из каталога;
  • выбрать время, когда будет удобно встретить курьера.

По умолчанию доставка осуществляется бесконтактным способом.

*Условия распространяются только на стандартные заказы весом до 30 кг. К нестандартным заказам применяются корректировки: +5 рублей к стоимости доставки за каждый дополнительный кг. Подробности по ссылке.