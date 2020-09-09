Рязанцы смогут получить товары из «Барса» через СберМаркет

Время доставки составит два часа.

Рязанцы смогут получить товары из торговой сети «Барс» через СберМаркет . Время доставки составит два часа.

Ранее жители региона могли делать заказы из METRO, «Ашана», «Ленты» и сети «Дочки-сыночки». Теперь им доступно несколько тысяч наименований товаров из «Барса», в том числе продукты, бытовая химия, косметика, товары для дома и другое.

Минимальная сумма заказа из любого магазина составляет 1000 рублей. Доставка в СберМаркете будет бесплатной до 30 сентября. Тем, кто оформлял последний заказ не позднее 15 дней назад, доставка обойдется в 1 рубль на заказы от 2000 рублей.*

Чтобы сделать заказ, нужно:

зайти на сайт или в приложение сервиса;

или в приложение сервиса; ввести адрес доставки;

выбрать доступный магазин;

отобрать товары из каталога;

выбрать время, когда будет удобно встретить курьера.

По умолчанию доставка осуществляется бесконтактным способом.