Рязанцам напомнили, как наладить режим школьника. Информацию опубликовали на
По словам специалистов, ученикам необходимо организовать режим дня, в котором следует предусмотреть питание, прогулку, дневной сон для первоклассников, самоподготовку, общественно-полезный труд, кружки и физкультуру.
Перед выполнением домашнего задания после уроков должно быть не менее 2 часов отдыха. Большую часть этого времени лучше проводить на улице. Не менее часа следует отвести на дневной сон, за 30 минут до этого проветрить комнату.
Делать домашнюю работу специалисты рекомендуют с 15-16 часов, не забывая при этом о перерывах и физкультминутках.
На выполнение уроков нужно тратить:
- ученикам 2-3 классов — не более 1,5 часов в день;
- ученикам 4-5 классов — не более 2 часов в день;
- ученикам 6-8 классов — не более 2,5 часов в день;
- ученикам в 9-11 классов — до 3,5 часов в день.
Использование гаджетов рекомендуется ограничить.