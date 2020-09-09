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Рязанцам напомнили, как наладить режим школьника
Информацию опубликовали на сайте регионального Роспотребнадзора.

Рязанцам напомнили, как наладить режим школьника. Информацию опубликовали на сайте регионального Роспотребнадзора.

По словам специалистов, ученикам необходимо организовать режим дня, в котором следует предусмотреть питание, прогулку, дневной сон для первоклассников, самоподготовку, общественно-полезный труд, кружки и физкультуру.

Перед выполнением домашнего задания после уроков должно быть не менее 2 часов отдыха. Большую часть этого времени лучше проводить на улице. Не менее часа следует отвести на дневной сон, за 30 минут до этого проветрить комнату.

Делать домашнюю работу специалисты рекомендуют с 15-16 часов, не забывая при этом о перерывах и физкультминутках.

На выполнение уроков нужно тратить:

  • ученикам 2-3 классов — не более 1,5 часов в день;
  • ученикам 4-5 классов — не более 2 часов в день;
  • ученикам 6-8 классов — не более 2,5 часов в день;
  • ученикам в 9-11 классов — до 3,5 часов в день.

Использование гаджетов рекомендуется ограничить.