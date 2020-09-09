Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Ср, 09
16°
Чт, 10
13°
Пт, 11
15°
ЦБ USD 76.07 0.11 10/09
ЦБ EUR 89.57 -0.17 10/09
Нал. USD 75.3 / 77.32 19:01
Нал. EUR 88.91 / 89.6 17:03
Новости
Коронавирус
Публикации
Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматиза...
В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «...
3 часа назад
428
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
4 887
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
7 сентября 09:34
4 106
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
3 сентября 18:47
10 842
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанца осудят за убийство собутыльника
Мужчина зарезал приятеля, находясь в пьяном состоянии.

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Варских, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В ночь на 8 июня на одной из улиц в Варских обвиняемый в пьяном состоянии ударил своего знакомого ножом несколько раз. От повреждений 43-летний пострадавший скончался.

Уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), направили в суд.