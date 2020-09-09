Рязанца осудят за убийство собутыльника

Мужчина зарезал приятеля, находясь в пьяном состоянии.

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Варских, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В ночь на 8 июня на одной из улиц в Варских обвиняемый в пьяном состоянии ударил своего знакомого ножом несколько раз. От повреждений 43-летний пострадавший скончался.

Уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), направили в суд.