Руководителю «Росгосстраха» вручили премию «Репутация 2020»

Соискателем премии может стать представитель страхового сообщества России, внесший своим трудом заметный вклад в развитие организации, страхового рынка или российской финансовой системы в целом.

Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Геннадий Гальперин стал лауреатом одной из самых престижных в финансовом мире премии «Репутация 2020» в номинации «За личный вклад в развитие страховой отрасли в Российской Федерации».

Соискателем премии может стать представитель страхового сообщества России, внесший своим трудом заметный вклад в развитие организации, страхового рынка или российской финансовой системы в целом. На торжественной церемонии по случаю Всероссийского государственного профессионального праздника «День финансиста» и вручению премии «Репутация» присутствовали ведущие эксперты российской финансовой системы, представителей власти, руководителей финансовых корпораций и профессиональных ассоциаций.

В 2002 году Геннадий Гальперин пришел в « Росгосстрах », где в должности первого заместителя генерального директора и исполнительного директора курировал финансовый блок, региональное развитие, операционную деятельность. При его непосредственном участии старейшая компания России участвовала в становлении современного рынка автострахования и уже в 2004 году вернула себе позиции лидера.

В 2009 году в должности исполнительного вице-президента он руководил одной из ведущих российских компаний в области информационных технологий — ОАО « Группа Систематика ».

С 2011 года Геннадий Гальперин занимал пост генерального директора, председателя правления ООО СК «ВТБ Страхование». В сентябре 2016 года вошёл в Совет по перестрахованию при « Национальной перестраховочной компании ».

С июля 2019 года Геннадий Гальперин — генеральный директор, председатель Правления и член Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».

Вручая премию лауреату, президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс подчеркнул: «Геннадий Аронович возглавил „Росгосстрах“ в тот один из наиболее непростых моментов его без малого столетней истории и за короткий отрезок времени смог восстановить лидерские позиции компании по большинству направлений бизнеса. Он внес большой вклад в развитие добровольного медицинского страхования, в том числе был одним из пионеров в создании и масштабном выводе на отечественный рынок коробочных продуктов, а также программ страхования от онкологических и критически опасных заболеваний. Геннадий Гальперин известен как один из проводников идеи повсеместного применения электронных и цифровых технологий на страховом рынке как в продажах, так и в урегулировании убытков. Особое внимание все эти годы он уделяет поддержанию высоких стандартов клиентского обслуживания».

В свою очередь руководитель компании «Росгосстрах» отметил, что сегодня он видит свою задачу в том, чтобы к 100-летию компании, которое будет отмечаться в 2021 году, вывести «Росгосстрах» на лидирующие позиции, подобающие сильнейшему страховому бренду страны.

«Многое для этого делается уже сегодня: в компании работают люди с новым видением страхового бизнеса; запущена „продуктовая фабрика“, которая предлагает россиянам самые разнообразные страховые продукты и услуги; разработаны и внедряются самые высокие стандарты клиентского обслуживания; введена новая система мотивации для сотрудников и страховых агентов; запускаются новые сервисные платформы; строится новая IT-инфраструктура; происходит настоящая цифровая революция», — сказал Геннадий Гальперин.