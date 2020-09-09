Руководителей сараевских сельхозпредприятий наказали за поджог полей

Несмотря на установленный особый противопожарный режим в некоторых поселениях района, там все равно продолжают жечь стерню.

Двух руководителей сельхозпредприятий в Сараевском районе наказали за поджог полей, с которых уже убрали урожай. Об этом пишет издательство « Пресса ».

Несмотря на установленный особый противопожарный режим в некоторых поселениях района, там все равно продолжают жечь стерню, рассказал замначальника отдела надзорной деятельности Артем Хохлов. По его словам, пожарным приходилось выезжать около 10 раз именно на тушение пожнивных остатков.

Руководителей привлекли к административной ответственности, их оштрафовали.