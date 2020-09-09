Россиянам назвали риски соединения гриппа и коронавируса

При одновременном заражении гриппом и коронавирусом у пациента проявляются сердечно-сосудистые проблемы.

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал о смертельной опасности одновременного заражения коронавирусной инфекцией и гриппом, пишет «Российская газета».

Грипп может осложниться до пневмонии, либо могут появиться проблемы с носоглоткой, легкими или бронхами, а коронавирус зачастую поражает бронхи и легкие.

«В результате, человек получает два крайне неприятных и опасных состояния, организму вдвойне сложно — и так каждое из них бьет по двум точкам как минимум», — отмечает Владимир Зайцев.

Так, при одновременном заражении гриппом и коронавирусом COVID-19 у пациента проявляются сердечно-сосудистые проблемы, причем может дойти даже до полиорганной недостаточности. Чтобы избежать осложнений, врач рекомендует здоровый сон и физнагрузки.