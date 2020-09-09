Роскачество рассказало, можно ли использовать просроченную косметику

После истечения срока годности декоративная косметика не всегда теряет свои свойства.

Специалисты Роскачества рассказали, сколько можно хранить разную косметику и когда ее нужно выбрасывать.

Отмечается, что после истечения срока годности декоративная косметика не всегда теряет свои свойства: приятный запах или однородность текстуры. Но это не означает, что она безопасна и пригодна для использования.

«Активные компоненты и консерванты, которые содержатся в продукте, постепенно теряют эффективность своего действия после отведенного срока использования», — рассказали эксперты.

По их словам, изначально хранить косметику нужно правильно:

при комнатной температуре в сухом и темном месте;

не оставлять в ванной, чтобы избежать влаги и смены температур;

не держать на холоде или на солнце;

оставлять закрытой.

В заводской герметичной упаковке косметика может храниться до 3 лет. Если условия хранения не соблюдались, он может испортиться раньше времени. Испорченный продукт использовать опасно.

Согласно рекомендациям, помаду нужно выбрасывать через 9 месяцев, тушь через 6 месяцев, тональный крем через 12 месяцев, пудру через 18 месяцев, подводку через 6-12 месяцев, румяна через 12 месяцев, консилер через 6 месяцев, мицеллярную воду через 4-6 месяцев.