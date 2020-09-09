Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Ср, 09
16°
Чт, 10
13°
Пт, 11
15°
ЦБ USD 76.07 0.11 10/09
ЦБ EUR 89.57 -0.17 10/09
Нал. USD 75.8 / 77.73 13:53
Нал. EUR 89.3 / 89.7 12:43
Новости
Коронавирус
Публикации
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
4 475
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
7 сентября 09:34
3 729
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
3 сентября 18:47
10 475
Отвечает прокуратура. Можно ли отгородить во дворе место под личную па...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
3 сентября 16:17
15 369
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Роскачество рассказало, можно ли использовать просроченную косметику
После истечения срока годности декоративная косметика не всегда теряет свои свойства.

Специалисты Роскачества рассказали, сколько можно хранить разную косметику и когда ее нужно выбрасывать.

Отмечается, что после истечения срока годности декоративная косметика не всегда теряет свои свойства: приятный запах или однородность текстуры. Но это не означает, что она безопасна и пригодна для использования.

«Активные компоненты и консерванты, которые содержатся в продукте, постепенно теряют эффективность своего действия после отведенного срока использования», — рассказали эксперты.

По их словам, изначально хранить косметику нужно правильно:

  • при комнатной температуре в сухом и темном месте;
  • не оставлять в ванной, чтобы избежать влаги и смены температур;
  • не держать на холоде или на солнце;
  • оставлять закрытой.

В заводской герметичной упаковке косметика может храниться до 3 лет. Если условия хранения не соблюдались, он может испортиться раньше времени. Испорченный продукт использовать опасно.

Согласно рекомендациям, помаду нужно выбрасывать через 9 месяцев, тушь через 6 месяцев, тональный крем через 12 месяцев, пудру через 18 месяцев, подводку через 6-12 месяцев, румяна через 12 месяцев, консилер через 6 месяцев, мицеллярную воду через 4-6 месяцев.