Публицист Николай Стариков презентовал в Рязани новую книгу о Сталине

Встреча с историком и публицистом состоялась 8 сентября.

Во вторник, 8 сентября, в библиотеке имени Горького состоялась встреча с историком и публицистом Николаем Стариковым. Он представил читателям свою новую книгу «Сталин. После войны», события которой охватывают период с 1949 по 1953 год. Встречу публициста с рязанцами организовал писатель и лидер партии «За правду» Захар Прилепин.

Николай Стариков отметил, что после выпуска первой книги про вождя читатели неоднократно просили его продолжить историю, что и было сделано. «Можно смело сказать, что рязанцы выступили соавторами второго тома», — признался писатель.

По его словам, при написании второго тома было сложно продолжить историю и не начать пересказывать предыдущую книгу. Также публицист старался, чтобы в произведении было меньше автора и больше Сталина. Стариков предупредил, что вождь откроется для читателей с другой стороны. Обстоятельства смерти Сталина в книге не поднимаются. Писатель подчеркнул, что в его работе речь идет о другом: «Мне важно было дать исторические факты, а мое личное отношение к тому, что произошло с Иосифом Сталиным, останется за рамками».

Публицист добавил, что работая над книгой, он использовал записи, архивные документы, интервью вождя иностранным журналистам и воспоминания очевидцев событий прошлых лет. По словам историка, второй том вышел полгода назад, но из-за пандемии презентовать книгу представилась возможность только сейчас. «Я жду ваших рецензий и откликов. Вы уже вдохновили меня на две книги, может быть, подскажете идею для еще одной работы», — заключил Николай Стариков.

В конце выступления все желающие смогли получить автограф публициста и сфотографироваться с ним.