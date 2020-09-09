Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Ср, 09
16°
Чт, 10
13°
Пт, 11
15°
ЦБ USD 76.07 0.11 10/09
ЦБ EUR 89.57 -0.17 10/09
Нал. USD 75.8 / 77.73 13:53
Нал. EUR 89.3 / 89.7 12:43
Новости
Коронавирус
Публикации
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
4 475
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
7 сентября 09:34
3 729
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
3 сентября 18:47
10 475
Отвечает прокуратура. Можно ли отгородить во дворе место под личную па...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
3 сентября 16:17
15 369
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Организатора наркопритона в Рязани задержали на месте преступления
Во время осмотра в притоне обнаружили предметы для употребления «синтетики».

В доме на улице Крупской 24-летний рязанец организовал наркопритон. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники узнали, что в квартире подозреваемого постоянно собираются люди для совместного употребления запрещенных веществ. Во время осмотра в притоне обнаружили предметы для употребления «синтетики».

Оказалось, что гости рязанца приносили наркотики с собой и угощали его. Организатора наркопритона задержали на месте преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК, по которой предусмотрено до 4 лет лишения свободы.