Организатора наркопритона в Рязани задержали на месте преступления

Во время осмотра в притоне обнаружили предметы для употребления «синтетики».

В доме на улице Крупской 24-летний рязанец организовал наркопритон. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники узнали, что в квартире подозреваемого постоянно собираются люди для совместного употребления запрещенных веществ. Во время осмотра в притоне обнаружили предметы для употребления «синтетики».

Оказалось, что гости рязанца приносили наркотики с собой и угощали его. Организатора наркопритона задержали на месте преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК, по которой предусмотрено до 4 лет лишения свободы.