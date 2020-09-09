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Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Новую выплату предложили «выдавать каждому гражданину».

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил ЕР проанализировать идею введения в стране минимального гарантированного дохода граждан, передает РИА Новости. Он призвал при формировании социальной политики анализировать подходы к новым конструкциям.

«Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — говорится в сообщении.

По его словам, такие модели существуют в целом ряде государств.

При этом он подчеркнул, что предложение требует максимально внимательного анализа с экономической и организационной точек зрения.