Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Новую выплату предложили «выдавать каждому гражданину».

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил ЕР проанализировать идею введения в стране минимального гарантированного дохода граждан, передает РИА Новости . Он призвал при формировании социальной политики анализировать подходы к новым конструкциям.

«Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — говорится в сообщении.

По его словам, такие модели существуют в целом ряде государств.

При этом он подчеркнул, что предложение требует максимально внимательного анализа с экономической и организационной точек зрения.