Касимовец вынес мебель и люстру из съемного дома
Оказалось, что он решился на кражу из-за «сложной жизненной ситуации».
Житель Касимовского района вынес мебель, люстру и электроприборы из дома, который ранее снимал. Инцидент произошел в селе Погост, сообщила
26-летняя местная жительница заявила, что вернулась домой после отъезда и обнаружила следы взлома. Полицейские осмотрели место преступления и опросили потерпевшую. Оказалось, что недавно она сдавала дом в аренду 31-летнему жителю соседнего села, но потом он съехал.
Мужчину разыскали. Оказалось, что он решился на кражу из-за «сложной жизненной ситуации». Взломал дверь, вынес вещи, часть забрал с собой, а часть спрятал неподалеку.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК.