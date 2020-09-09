Касимовец вынес мебель и люстру из съемного дома

Оказалось, что он решился на кражу из-за «сложной жизненной ситуации».

Житель Касимовского района вынес мебель, люстру и электроприборы из дома, который ранее снимал. Инцидент произошел в селе Погост, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

26-летняя местная жительница заявила, что вернулась домой после отъезда и обнаружила следы взлома. Полицейские осмотрели место преступления и опросили потерпевшую. Оказалось, что недавно она сдавала дом в аренду 31-летнему жителю соседнего села, но потом он съехал.

Мужчину разыскали. Оказалось, что он решился на кражу из-за «сложной жизненной ситуации». Взломал дверь, вынес вещи, часть забрал с собой, а часть спрятал неподалеку.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК.