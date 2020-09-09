Калужская область вошла в десятку экологически благополучных регионов

Рейтинг экологического благополучия составляется с 2008 года.

По итогам Национального экологического рейтинга «Лето 2020» Калужская область заняла 10 место. Об этом передает PRessa40.ru .

Рейтинг экологического благополучия составляется с 2008 года и позиция региона в этом году улучшилась на один пункт. Это самая высокая позиция, которую занимала Калужская область за весь период ведения рейтинга. При этом среди регионов ЦФО Калужская область занимает пятую позицию.

Отмечается, что рейтинг отражает актуальное состояние экологии в регионах страны, поскольку в его основу берутся оперативные данные об экологически значимых событиях.