К оперативному устранению аварий в сетях подготовили более тысячи бригад «Россетей»

Подготовка к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» вступила в заключительную фазу.

Подготовка к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» вступила в заключительную фазу. Компании завершают реализацию основных мероприятий ремонтной программы и комплектацию аварийного резерва, сообщили в пресс-службе.

«Ремонтная программа — одно из ключевых мероприятий подготовки энергетиков к зиме. Исправность электросетевого оборудования является важнейшим фактором безаварийной работы в период холодов, когда нагрузки на сети значительно увеличиваются», — говорится в сообщении.

Основной объем работ специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» уже выполнили. Отремонтированы более 7,8 тысяч коммутационных аппаратов 6-110 кВ и 56 силовых трансформаторов 35-110 кВ (95% и 98% к плану года), около 10,5 тысяч трансформаторных подстанций напряжением 0,4-10 кВ и более 37,5 тысяч км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ (86% и 80% к общему объему годовой программы). Для повышения надежности функционирования воздушных ЛЭП расчищено от древесной и кустарниковой растительности 27 тыс. га просек воздушных (86% к годовому плану).

«Продолжается реализация мероприятий по совершенствованию оперативно-технологического управления объектами электросетевой инфраструктуры, что позволяет, в частности, обеспечить более оперативное реагирование на технологические нарушения. К их устранению готовы сформированные в филиалах „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“ 894 оперативно-выездные бригады и 171 аварийно-восстановительная бригада повышенной мобильности. Бригады повышенной мобильности готовы в любой момент выехать на ликвидацию аварийной ситуации в любой регион России, они укомплектованы высоквалифицированными специалистами, прошедшими дополнительную подготовку, а также всем необходимым оборудованием и спецтехникой», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что противоаварийная подготовка оперативного персонала также играет важную роль в обеспечении стабильного прохождения зимы. В 2020 году с целью отработки навыков по ликвидации чрезвычайных ситуаций в структурных подразделениях «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» запланировано проведение 13612 тренировок с оперативным персоналом, в том числе 20 совместных комплексных учений с региональными управлениями МЧС России и органами местного самоуправления.

Аварийный резерв компании в настоящее время укомплектован на 99,4%. Парк резервных источников электроснабжения включает в себя 2009 передвижных и стационарных дизель-генераторных установок, суммарной мощностью 63,5 МВт, а также 433 единицы высокопроходимой и специальной техники. Вся техника уже прошла техобслуживание и готова к работе.

«Несмотря на то, что в текущем году подготовка к ОЗП осложнена внешними факторами, мы проводим все запланированные в рамках нее мероприятия своевременно и в полном объеме, а по ряду ключевых показателей даже добиваемся перевыполнения. Высокая профессиональная готовность нашего персонала, опережающие темпы работ (с сохранением их качества) являются важнейшим условием надежного электроснабжения 20 регионов страны в период осенне-зимнего максимума нагрузок», — подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

О том, что энергокомпании стабильно повышают качество и эффективность подготовки, свидетельствует статистика последних лет. Так, в период ОЗП 2019-2020 годов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» на 25% сократили число технологических нарушений в сетях всех классов напряжения по сравнению с сезоном 2018-2019 гг. На 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась средняя продолжительность технологических нарушений, на 20% — их средняя частота.