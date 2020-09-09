Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Ср, 09
16°
Чт, 10
13°
Пт, 11
15°
ЦБ USD 76.07 0.11 10/09
ЦБ EUR 89.57 -0.17 10/09
Нал. USD 75.3 / 77.32 19:01
Нал. EUR 88.91 / 89.6 17:03
Новости
Коронавирус
Публикации
Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматиза...
В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «...
3 часа назад
422
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
4 886
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
7 сентября 09:34
4 105
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
3 сентября 18:47
10 841
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Иностранный язык исключили из числа обязательных экзаменов
Решение решили принять по итогам обсуждений на различных площадках.

Иностранный язык исключили из числа обязательных экзаменов. Об этом передает РБК со ссылкой на решение Совета по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения.

Там отметили, что решение решили принять по итогам обсуждений на различных площадках.

В сообщении добавили, что проект поддержала также Российская академия образования, а за внесение изменений выступили органы управления образованием подавляющего большинства регионов.

Ранее планировалось, что иностранные языки включат в число обязательных для экзаменов школьных предметов в 2022 году.