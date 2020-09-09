Иностранный язык исключили из числа обязательных экзаменов

Решение решили принять по итогам обсуждений на различных площадках.

Иностранный язык исключили из числа обязательных экзаменов. Об этом передает РБК со ссылкой на решение Совета по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения.

Там отметили, что решение решили принять по итогам обсуждений на различных площадках.

В сообщении добавили, что проект поддержала также Российская академия образования, а за внесение изменений выступили органы управления образованием подавляющего большинства регионов.

Ранее планировалось, что иностранные языки включат в число обязательных для экзаменов школьных предметов в 2022 году.